مشترك أردني يجذب الأنظار في رمضان بمشاركته في برنامج "قسمة ونصيب"

ميرنا وليد - بيروت - تسبب ظهور الشاب الأردني أسمر حوراني في الموسم الثالث من برنامج "قسمة ونصيب"، الذي يعرض في شهر رمضان، في إثارة جدلاً كبيراً عبر منصات التواصل الإجتماعي في الأردن وتصدر حوراني المشهد لأنه كان أول شاب أردني يشارك في البرنامج الذي يحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي، حوراني، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً ويعمل مصفف شعر وممثل إعلانات، أوضح خلال مشاركته في البرنامج أنه قرر الإنضمام إليه بحثًا عن الحب الحقيقي بعد إنفصاله عن علاقة سابقة، ومضي خمس سنوات وهو أعزب.



بينما رأى البعض في البرنامج فرصة للبحث عن الحب في بيئة جديدة، إعترض آخرون على فكرة البرنامج باعتبارها تتناقض مع العادات والتقاليد العربية.