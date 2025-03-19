شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص أحداث مسلسل شباب امرأة قبل الحلقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل شباب امرأة الحلقة 4 على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة، تعنيف شفعات "غادة عبد الرازق" لعم حسبو "محمد محمود" بسبب جلبه الدكتور إمام "يوسف عمر" للسكن في منزلها، وأمرته بالصعود إلى غرفة السطح وتفريغ الغرفة من محتويات إمام قبل الصباح.

عاد عجوة "حسن أبو الروس" إلى صديقه وابن بلدته إمام "يوسف عمر" بعد أن أخبره سندريسي "محمد زيزو" بأن إمام ترك الغرفة التي كان يقيم فيها لأول ليلة بسبب عراكه مع صاحبة المنزل شفعات "غادة عبد الرازق".



وعنف إمام "يوسف عمر" صديقه عجوة "حسن أبو الروس" بسبب جلب هذه الغرفة له ولصاحبة المنزل شفعات لكنه هدء من عصبيته وأخبره أن الحصول على مسكن ليس بسهولة.

طلبت شفعات "غادة عبد الرازق" من منار "جوري بكر" أن تبحث لها على حظوظ الأبراج اليوم، وبحثت لها منار عن حظ برج الأسد لتخبرها بأنه ستقابل حبيب حياتها اليوم.

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