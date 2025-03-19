شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص أحداث مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل قبل الحلقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حسبة عمري الحلقة 5، بطولة روجينا، وعمرو عبد الجليل على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري، معاتبة هند "روجينا" لابنها حسن "عمر رزيق"، بسبب إخفائه العديد من الأمور الخاصة به عنها.

سيطر القلق على هند "روجينا" خلال الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري، بعدما رأت عدة إصابات في وجه ابنها حسن "عمر رزيق"، بعدما تعرض لعملية سرقة، شملت كافة مقتنياته بما في ذلك، الأموال المخصصة للأتوبيس.

طلب فاروق "عمرو عبد الجليل"، من ابنه حسن "عمر رزيق"، أن يأتي معه لتحرير محضر في قسم الشرطة، بعدما تم سرقة مقتنياته من أحد الأشخاص.

وحاولت هند "روجينا" أن تذهب معهم إلى قسم الشرطة من أجل تحرير المحضر، إلا أن فاروق طلب اعترض على ذلك وطلب منها البقاء في المنزل.

وعاتب حسن "عمر رزيق"، والده "عمرو عبد الجليل"، بعدما تركت والدته "روجينا" المنزل، وذهب إلى منزل خاله.

وتساءل حسن عما فعله والده ودفع والدته لتلك الخطوة، وهو أغضب والده وطلب منه السكوت، وأكد له أن والدته ستعود للمنزل بعد عدة أيام.

وطلب حسن "عمر رزيق" من والدته هند "روجينا" العودة للمنزل، متسائلا عن سبب تركها للمنزل وشجارها مع والده.

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