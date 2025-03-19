شكرا لقرائتكم خبر عن "هما دول الجدعان".. محمد رمضان يهدى 100 ألف جنيه لـ 3 شباب معهم جنيه ورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 19 من البرنامج، 100 ألف جنيه لكل من يحمل جنيه مصرى "ورق".

ونادى محمد رمضان بصوت عالى: "حد معاه جنيه ورق ويكسب معانا؟.. فظهر 3 أشخاص يحملون جنيه ورق.. فخيرهم بين أن يجرى قرعة أو يتقاسموا المبلغ المالى فيما بينهم.. فرد أحدهم: "نتقاسم وحب لأخيك ما تحبه لنفسك"، ليرد عليه الفنان محمد رمضان: "هما دول المصريين الجدعان".