شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج فهد البطل فى أفضل صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان أحمد العوضي لـ"الخليج 365" بأنه بذل جهدًا كبيرًا مع فريق العمل لإخراج مسلسل فهد البطل بالشكل الذي يليق بالجمهور، وأضاف أن نجاح المسلسل يتجلى في تفاعل الجمهور مع شخصياته وأحداثه، مؤكدًا أن الحلقات المقبلة تحمل مفاجآت مميزة للمشاهدين.

قصة مسلسل فهد البطلمسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل فى صراعات لا تنتهى، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه. أبطال مسلسل فهد البطلوتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضى، كلًا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمودالبزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزةالعيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكرى صادق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025