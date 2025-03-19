شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الليثي تكتب: الصراع الدرامى على أشده بالنصف الثاني.. تنويعات على فكرة الانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ظلم المصطبة ولا حكم المحكمة" عنوان المسلسل الذي تجري أحداثه في مدينة من أقاليم مصر، عودتنا الدراما على المسلسل الصعيدي الذي يتناول أهل مصر في جنوبها، مع " ظلم المصطبة" المدينة في بحري المعاصر، أهل الأقاليم كما في الواقع وليس من خيال صناع الأفلام والدراما عموما.

البداية بمشهد قوي يدخل فيه البطل المسجد ليقف في الصف الأول بين حمادة والشيخ علاء، بنظرة تحد من إياد نصار، ودهشة وتوجس من فتحي عبد الوهاب.

خطبة الجمعة عن عقوق الأبناء، ومن الحوار يدخلنا صناع العمل في لب المشكلة، ونتوقع انتقام العائد من سجن في بلد غريب، ليسترد حقوقه من حمادة، واحد ماسك البلد بالفلوس، والثاني قال الله وقال الرسول، الحوار الذي كتبه محمد رجاء لقصة تأليف أحمد فوزي صالح مكتوب بدقة متناهية يكمل تفاصيل العمل المعبرة عن صراع يدور في دلتا مصر المعاصرة، حق حسن المادي يمكن إرجاعه ولكن حقه في حبيبته هند ريهام عبد الغفور كيف يمكن رده وقد أصبحت أما لطفل من حمادة وحامل في الثاني.

"إيه اللي جابك" سؤال حمادة لحسن، تصريح قوي عن شعور بالخوف على كل مكاسبه. شبح اللص والكلاب مر على ذهني ولكن التفاصيل هنا مختلفة تماما، الفكرة طازجة وفكرة الانتقام مع ممثلين شداد كفيلة بوضع المشاهد في حالة ترقب والتشويق على أشده وقد ارتفعت مسدسات وتكون فريقين، المظلوم صاحب الحق ومعه قلة، والظالم ومعه الأغلبية والمال والسلطة.

والظلم الأشد واقع على المرأة التي تزوجها حمادة بالحيلة والأكاذيب عن حسن، وهي كامرأة أصيلة تتحمل قسوة زوجها حمادة المرتعب من فقدها واعتبارها مسألة شرف. الفلاح الفصيح الذي قرر أن المصطبة بمعنى العرف والتقاليد أقوى من القانون هل تنبأ بالمستقبل أم تخوف منه؟ ومع تقدم الأحداث هل سيصل الصراع إلى المحاكم أم سيبقى طويلا في دائرة البلدة المسيطر عليها الظالم وقد كون شبكة لحماية مصالحه؟ مع دراما قوية كهذه يكون الأداء التمثيلي العنصر الفني الأكثر جذبا وخاصة مع قوة كل العناصر الأخرى. وأهمها أن نحكي عن مصريين من أقاليم مصر ولا نكتفي بالعاصمة وفي نفس الوقت نتعرف على مشاكلهم الآنية.



يعود بنا " قهوة المحطة" إلى قلب القاهرة مع وصول الشاب الجنوبي الراغب في تحقيق حلمه بأن يصبح نجما، ومن اللحظة الأولى تعاديه العاصمة وتسرق حقيبته ويصبح مشردا في مقهى يمتلكه جنوبي آخر مريض وينتظر الموت يمثله بيومي فؤاد، في الحلقة الأولى يقتل مؤمن يقوم بدوره أحمد غزي بطلا للمرة الأولى، ومن خلال التحقيق سنشهد بانوراما للعديد من مشاكل أشخاص مختلفين بينهم المحقق نفسه أحمد خالد صالح، وقصته المأساوية، أحمد غزي لا ينفرد بكل المشاهد إذ يسمح السرد بظهور العديد من الأبطال سواء في البلدة الصعيدية أوالقطار الذي حمله إلى القاهرة. الاهتمام بمكان الأحداث سمة غالبة في مسلسلات رمضان 2025، نشهد سخاء الإنتاج والسماح بالتصوير الخارجي ليصبح المكان مشارك في البطولة مع الممثلين وخلفهم الصناع.



وفي عودة لفكرة الانتقام، الغاوي يضطر الى العودة لطريقه القديم مع مجموعته من الأشقياء لينتقم لموت أخيه، انتقد أحمد مكي الأعمال التي تسمى بالشعبية ويسخر من طريقة حوار أبطالها، ولكن العمل نفسه عاد بعد الحلقة الأولى ووقع في فخ ما انتقده وسمعنا حوارات على طريقة الدراما التي تقدم صورة نمطية تمنينا التخلص منها، شاهدنا مشاهد غية الحمام والملصق الدعائي واعتقدت أننا سنشهد رومانسية في خلفية مصرية أصيلة في حي عريق بالقاهرة ولكن السرد عاد بنا إلى نفس أجواء العصابات والأشقياء وكلهم من الرجال، ولا وجود للمرأة الند في العمل، فالنساء في أدوار ثانية في مجتمع يسيطر عليه الذكور سواء في البلطجة أو في مسابقات الحمام وأنتظر مع غيري أن تزداد مساحتها في الحلقات القادمة.

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