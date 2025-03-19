ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني أحدث جدلا واسعا.

وظهر تامر في مقطع الفيديو خلال احيائه إحدى حفلات الزفاف، والتقاطه الصور مع معجبيه في الحفل.

وظهرت فتاة في مقطع الفيديو وهي تلتقط صورة مع تامر بحماس وفرح، وتحتضنه كما فاجأته وأعطته قبلة على خده. إلا أن ردة فعل تامر كانت لافتة، فقد بدت ملامح الخجل على وجهه بحسب ما اشار المعلقون.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا، ولفتوا إلا أن رد فعل تامر تدل على احترامه ولباقته.

كانت هذه تفاصيل خبر قبلة معجبة لـ تامر حسني تحدث جدلا واسعا وردة فعله لافتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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