ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاحه الكبير من خلال أعماله الواحد تلو الأخر، يحقق اليوم الفنان الشامي إنجازا جديدا على صعيد العالم.

وفي التفاصيل، صنف الشامي بلقب النجم العربي الأول في العالم، على منصة Chartmetric، وذلك بفضل الأرقام القياسية التي تحققها اعماله والتي تلقى رواجاً واسعاً لدى الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن Chartmetric هي منصة تحليل بيانات متخصصة في صناعة الموسيقى، توفر أدوات لقياس شعبية الفنانين، الأغاني، وقوائم التشغيل عبر منصات البث الموسيقي، إضافةً إلى دراسة أداء الأغاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذا ليس النجاح الأول للشامي على الصعيد العالمي، فهو انفرد بعد طرح أعماله الأخيرة، ولأسابيع عدة، بالصدارة على يوتيوب، فكان النجم العربي الأول الذي يتربع في مراتب متقدمة على لائحة Top 100 Global Music Videos، والأول الذي يظهر اسمُه بين نجوم الغرب.

هذا ودخل الشامي مؤخرا قائمة The Official MENA Chart ووصل وحده إلى مراتب متقدمة جداً بين النجوم العالميين.



كانت هذه تفاصيل خبر الشامي يحقق هذا الإنجاز الفني العالمي بعد نجاح أعماله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.