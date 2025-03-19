مبادرة "يوم التساوي" تنطلق من لبنان إلى العالم عبر الفلك

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المهندس جان بيار صغبيني، المنسق التربوي للاتحاد الدولي للفلك في لبنان، عن فعاليات "يوم التساوي العالمي للسلام"، الذي يُحتفل به في 20 آذار من كل عام، وذلك خلال مؤتمر صحفي في نقابة المحررين.



ورحبنقيب المحررين جوزف القصيفي بالمبادرة، وأشار إلى أن "يوم التساوي" لا يقتصر على مفهوم المساواة التقليدي بين الجنسين أو الفئات الاجتماعية، بل يتّخذ بُعدًا فلكيًا يربط بين العلوم الكونية ورسالة السلام. وأضاف أن علم الفلك، لا يزال حاضرًا في حياتنا، ودعا إلى إدراجه في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي بأهميته.

كما أوضح الصغبيني في كلمته، أن فكرة "يوم التساوي" وُلدت بعد مشاركته مع الأستاذ مارك بو زيد، كمنسقين تربويين للاتحاد الدولي للفلك، في مؤتمر بإسطنبول حول تعليم الفلك.

وخلال الحرب على لبنان طرح صغبيني مبادرة تستخدم الفلك كرسالة سلام توحّد الشعوب.

ووقال أن اختيار 20 آذار لم يكن عشوائيًا، بل يعود إلى كونه يوم الاعتدال الربيعي، حيث يتساوى الليل والنهار، ما يشير إلى المساواة.

وأُطلقت المبادرة بمشاركة منسقين فلكيين من مختلف الدول، وتمتد من اليابان إلى كولومبيا، مرورًا بالدول العربية وأوروبا.

ومع تسجيل أكثر من 100 حدث على مستوى العالم، بعتبر يوم المساواة شهادة على الجاذبية العالمية للفلك وقدرته على جمع الناس معًا للنظر إلى السماء والتفكير في القيم المشتركة المتعلقة بالسلام والتنوع والتعاطف والمحبة.