عمرو سعد ينهار في السجن بعد مقتل نجله في “سيد النّاس” والمسلسل يتابع نجاحه التّصاعديّ

إنّ مقتل أدهم نجل “الجارحي”، الذي يؤدي شخصيته الممثّل عمرو سعد في مسلسل “سيد النّاس”، شكّل منعطفًا خطيرًا ومشوّقًا في أحداث العمل، فقد شهدت الحلقة الثّامنة عشرة العديد من المفاجآت.

بدأت الحلقة بقيام أحد الأشخاص بإصابة ابن الجارحي بطلقة نارية في رأسه، دون أن نعرف هويّة الجاني. يصل خبر الوفاة إلى العائلة، الّتي تهرع إلى المستشفى في حالة انهيار ما عدا اعتماد – إلهام شاهين- زوجة والد “الجارحي”، الّتي لا تشعر بأيّ حزن على الفقيد.

يضطرّ ابن عم “الجارحي” وصديقه المقرّب إلى الذّهاب إلى السّجن ليخبره بمقتل ابنه، لينهار “الجارحي” في مشهد عظيم عبّر فيه عمرو سعد بكلّ أحاسيسه وجوارحه عن الحزن الكبير لفقدان نجله الّذي لا يعرف من قتله.

يطلب “الجارحي” من الشّرطة إطلاق سراحه ليغسل ابنه ويدفنه، لكنّ طلبه يُرفض فيعيش لحظات صعبة وقاسية.

يخرج شقيق الجارحيّ مجدي (أحمد فهيم) من المستشفى ويذهب لزيارته في السّجن ليشمت به، ويقول له: “هل شعرت بألم فراق الحبايب؟” فيرد عليه الجارحي: “أنت الّذي قتلت ابني يا مجدي؟” في مشهد قوي جدًّا قلب موازين العمل.

كما دخلت آمنة (ريم مصطفى) في حالة من الانهيار بعد دفن ابنها أدهم، حيث أكدت انها لم تعد تحمل أي مشاعر تجاه الجارحي، بعد اكتشافها أن فتحية (إنجي المقدم) ما زالت على قيد الحياة وكان يعيش معها طوال السنوات الماضية. كما ظهر الجارحي وهو في السجن يبكي بحرقة خاصة أنه لم يتمكن من وداع ابنه أثناء دفنه.

المستجدات المتسارعة تُنذر بأحداث مشوّقة جدًّا في الحلقات المقبلة من مسلسل “سيد النّاس” الذي يتابع نجاحه التّصاعديّ مع انتهاء تصويره.

في سياق مختلف، رحّب عمرو سعد بالزيارة التي قام بها الفنان تامر حسني الى موقع تصوير “سيد الناس” وعلّق “سعد” على الصورة قائلاً: “نورت لوكيشن سيد الناس يا تيمو”.

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مسلسل “سيد النّاس” شارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد، كل من ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدم، خالد الصّاوي، صلاح عبد الله، منّة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، سلوى عثمان، وهو من تأليف وإخراج محمّد سامي ومن إنتاج شركة سيدرز آرت- برودكشن الصّبّاح إخوان.