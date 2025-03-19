شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 19.. موقف ليل من فارس بعد حب أختها فرح له والان مع تفاصيل الخبر

يترقب متابعوا مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز عرض الحلقة التاسعة عشر مساء اليوم الأربعاء، حيث تكشف الحلقة عن موقف ليل (ياسمين عبد العزيز) تجاه أختها فرح (بسنت شوقي) وفارس (كريم فهمي) بعدما كشفت فرح إلى ليل عن وجود مشاعر حب تجاه فارس وأنه تحبه بالفعل، فهل تقرر ليل الابتعاد عن فارس من أجل أختها، وماذا عن موقف فارس نفسه.

وخلال الحلقة الثامنة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، اصطحب فارس، فرح مديرة مكتبه إلى الجونة خلال مهمة عمل، ورافقتهما في الرحلة، كاريمان العسكرى (إنجي كيوان)، حيث اعتقدت فرح أن هذه فرصة مناسبة للتقرب أكثر من فارس، ولكن في نفس الوقت وجود كاريمان كان عائقاً أمامها لاسيما وأن كاريمان ترغب هي الأخرى في الفوز بقلب فارس.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

وتقرر فرح الكشف عن مشاعرها تجاه فارس إلى أختها ليل، وتتصل بها وتخبرها بأنها تحب فارس أبو العزم، وسط صدمة كبيرة من ليل التي لم تستطع الرد بأى شيء لتنتهى الحلقة على هذا المشهد، ويبدو أن هذا الحدث سيكون نقطة تحول كبيرة في سير الأحداث خلال الحلقات المقبلة، لاسيما وأن ليل تشعر هي الأخرى بمشاعر تجاه فارس ولكن لم تعترف لأحد بذلك حتى الآن.

وحدث فى الحلقة أيضاً، أن العناية الالهية أنقذت ليل وفارس من موقف كان سيجعل صورتهما سيئة أمام جميع مَن حولهما بعدما ذهبت رقية العسكري (نيكول سابا) إلى منزل ليل في الوقت الذى كان يُصر يوسف (خالد سليم) على الدخول، مع وجود فارس داخل الاستراحة، ليرتبك يوسف ويتحرك معها ويترك ليل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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