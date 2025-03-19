شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 4.. هل تخضع ريهام عبد الغفور لـ "البشعة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة الحلقة 4 من مسلسل ظلم المصطبة بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من الأحداث، بينما انتهت سابقتها بمواجه بين حسن (إياد نصار)، وحمادة (فتحي عبد الوهاب) يطلب فيها حسن من حمادة أن يعطيه نصيبه من المال مقابل أن يترك البلدة ويتركه في حاله هو وهند (ريهام عبد الغفور).

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 4

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 4 معرفة هل تخضع هند (ريهام عبد الغفور) للبشعة، بعدما أخبر حمادة حسن أنه لن يصدق أي كلمة يقولها إلا إذا لحست هند النار، إلى جانب معرفة موقف هند من ذلك الكلام، وهل توافق عليه أم لا؟ وإذا خضعت لذلك ماذا سيكون نتيجة البشعة؟

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ظلم المصطبة

يعرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 4 على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، بينما يعرض على شاشة قناة dmc دراما في تمام الساعة 9 مساء، ويعاد عرضها الساعة 3 صباحا و4 عصرا، بينما يعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وهند وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين.