شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على العروض المشاركة في الدورة الـ11 من مهرجان الفجيرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

يشارك ضمن فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، الذي سيُقام في الفترة من 10 إلى 18 أبريل 2025، أربعة عشر عرضًا مسرحيًا ضمن المسابقة الرسمية، وهي: عرض «Media Train» من إسبانيا. تمثيل إخراج: رافائيل بينيتو , إنتاج فرقة ألاودا تياترو. وعرض «Untiefe a depthless place» من ألمانيا, إخراج جوناس كلينينبرج , وتمثيل جان جيديناك، وإنتاج مسرح الأشكال التصويرية في إنتاج مشترك مع FITZ في شتوتغارت، وعرض «وحــــــــدي»من تونس, إخراج وليد دغستي، وتمثيل أسامة كشكار, وإنتاج شركة «كلندستينو للإنتاج المسرحي»، وعرض «Rectangle»، من إيران, تأليف وإخراج سحرا رمزانيان. وعرض «Who knows one» من روسيا، إعداد دينا زوماباييفا، إخراج يوري إيفليف، وعرض «وجوه» سوريا, تأليف أحمد قشقارة, إخراج جهاد سعد, تمثيل سهيل حداد. وعرض «MEDEA RED EMPTINESS » من اليونان، تأليف وإخراج صوفيا ديونيسوبولو.

وعرض« چوكر »من العراق, إخراج حسين علي صالح, تمثيل طه المشهداني, إنتاج فرقة المسرح الجوال، وعرض «اليوم الأخير» الجزائر, إخراج نور الدين كحيل, تمثيل شهيناز دربال, إنتاج فرقة فرح للثقافة والمسرح. وعرض «متر في متر » من سلطنة عُمان, تأليف أسامة السليمي وإخراج أحمد الزدجالي، وتمثيل سامي البوسعيدي، وإنتاج فرقة لبان المسرحية. عرض «ودارت الأيام» من مصر, تأليف أمل فوزي, وأخراج فادي فوكيه, تمثيل وفاء الحكيم، وإنتاج مسرح الغد. وعرض «GORDON FLOWERS FOR AELGERNON»من أرمينيا. تأليف دانيال كيز ، إخراج إنغا شاهبازيان، عرض «AGNES SHAKESPEARE S WIFE» من جورجيا، تأليف نينا مازور، وإخراج أفتانديلفار سيماشفيلي، وعرض «شرخ في جدار الزمن» من البحرين, إخراج محمد الحجيري، وتمثيل ألهام علوّي.

هذا بالإضافة إلى ثلاثة عروض مسرحية تُقدَّم خارج المسابقة الرسمية، وهي: عرض «MEA CULPA» من بوركينا فاسو، تأليف وإخراج تشارلز نومويندي تيندريبيوغو، وعرض «الفانوس» من الإمارات، تأليف محمد سعيد الظنحاني وإخراج د. خالد أمين، وعرض «وصية مريم» من سوريا.

أما العروض المُرشحة للمشاركة في قسم الفضاءات المفتوحة فهي: عرض« Imagine -toi» من فرنسا, أداء وإخراج الفنان «Julien Cottereau»، وعرض «مواطن VIP» من العراق, أداء وإخراج حسين مالتوس، وإنتاج كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل وفرقة مالتوس المسرحية، وعرض « بليد بلا خرافة» من تونس, أداء وإخراج عبدو الشريف، وإنتاج فرقة المسرح الموحد، وعرض «محطة انتظار» من الإمارات, إخراج عدنان سلوم , تمثيل عبد الله محمد صالح, وإنتاج مؤسسة ربع قرن - الشارقة . عرض «تذكرة مغترب» من السعودية, تأليف إبراهيم الحارثي, إخراج علي الغراب، تمثيل معتز العبد لله، وعرض «يوميات ممثل مهزوم» من مصر, تأليف وإخراج مطر زايد , تمثيل إبراهيم عمر, وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية _أكاديمية الفنون.

تجدر الإشارة إلى أن عدد العروض التي شاركت في التصفيات الأولى بلغ ما يقرب من 165 عرضا مسرحيا من مختلف أنحاء العالم. ويذكر أنه تتزامن الدورة الحادية عشرة من المهرجان مع مرور 22 عاما على انطلاقه، ويُعد هذا المهرجان واحداً من أضخم الفعاليات المسرحية الدولية التي تحتفي بمسرح الممثل الواحد في العالم.ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ورئاسة سعادة محمد سعيد الظنحاني.