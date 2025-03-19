شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سيد الناس الحلقة 19.. الجارحي يغادر الحبس بعد غيابه عن جنازة ابنه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل سيد الناس العديد من التطورات، أبرزها زيارة مجدي (أحمد فهيم) شقيق الجارحى أبو العباس (عمرو سعد) في محبسه، من أجل رؤيته يتألم من عدم قدرته على حضور جنازة ابنه أدهم (يوسف رأفت) الذى تم قتله، ويؤكد مجدي أنه ليس قاتل أدهم، ويطلب الجارحى إخراجه ليرد مجدى بأنه سيخرجه بعد الجنازة والعزاء ليذوق ما ذاقه مجدي بعد وفاة زوجته.

مسلسل سيد الناس الحلقة 19

يتم تشييع جنازة أدهم في غياب والده الجارحي، وسط صدمة وبكاء شديد من الحضور، ودخلت أمنة (ريم مصطفى ) في حالة انهيار كبيرة ولم تتمالك نفسها وكانت بالكاد تسير وراء الجثمان، وبعد ذلك أقامت عائلة أبو العباس عزاء كبير لأدهم وغاب أيضاً والده عن الحضور لبقائه داخل الحبس بتهمه شروع في قتل مجدى، حث اتهمه الأخير زوراً من أجل قرص أذنه بسبب إخفائه فتحية (إنجى المقدم) طوال 20 سنة.



ريم مصطفى فى مسلسل سيد الناس الحلقة 19

وخلال الحلقة التاسعة عشر من مسلسل سيد الناس يستولى فاروق الجباس على منجم الذهب الذى كان يشارك فيه المعلم رشدي (خالد الصاوي) ويغدر برجال رشدى المتواجدين لحراسة المنجم، ويحصل على الذهب بالكامل، تهرب فتحية (إنجى المقدم) من فيلا راجية (انجي كيوان) بعد أن أخفاها الجارحى هناك، أما مجدي فيتحدث مع سناء (سلوى عثمان) عن حبها الكبير لجارحي واهتمامه به أكثر من باقى أخوته وكأنه والدته.

الجارحي يغادر الحبس وسط نظرات انتقام

تدخل أمنة في مشادة مع ابنها آسر (مصطفى عماد) بسبب إصراره على الذهاب إلى منزل أبو العباس والبقاء هناك والنوم في غرفته، فيما تريده أمنه أن يظل معها في منزل والدها بعدما تركت منزل أبو العباس طلبت الطلاق من زوجها الجارحي، بعدما ظهر أنه كان يخفى فتحية طوال السنوات الـ 20 الماضية، وفى نهاية الحلقة يخرج الجارحي من الحبس والغضب والانتقام في ملامح وجه.

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.