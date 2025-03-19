شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد ضياء يستعد لطرح دعاء دينى جديد للمطربة إلهام خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الملحن محمد ضياء لطرح فيديو كليب لأحدث أعماله الفنية وهو دعاء دينى جديد بعنوان "الدعاء المستجاب" غناء المطربة إلهام خالد من تلحينه وتوزيعه، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

الدعاء غناء المطربة الصاعدة إلهام خالد والتى أعلن الملحن محمد ضياء عن اكتشافه لها ووصفها بأنها موهبة متميزة ينتظرها مستقبل باهر فهي تمتلك صوت قوي ومخارج ألفاظ صحيحة رغم صغر سنها، ويقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لعدد من الأغانى من غناء إلهام سيتم طرحه قريبا.

وقال مؤخرا الملحن محمد ضياء فى إحدى البرامج انه غائب عن الغناء منذ سنوات بسبب فترة الكورونا التي انعكست عليه بحالة من الكسل لكنه قرر أن يخرج من اعتكافه الغنائي ويعود من جديد بأغنية في عنيكي وهي تجربة جديدة عليه حيث عمل بها على الدمج بين موسيقى الراب الغربي والرومانسية العربية.

وأعلن الملحن محمد ضياء عن تحضيره لألبوم موسيقي فقط مكون من مجموعة من المقطوعات تم تسجيلها بين الولايات المتحدة ومصر، وسيكون تركيز ضياء في الفترة المقبلة على إقامة حفلات موسيقية بصحبة البيانو الخاص به، بالإضافة الى تأليفه ألحان جديدة لمجموعة من كبار النجوم وتوجهه نحو الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية وألحان اخرى لأصوات جديدة من اكتشافه.

جدير بالذكر أن الملحن محمد ضياء قام بتعاون عدد كبير كبار مطربين الوطن العربى ومن أبرزهما أصالة نصرى، وكاظم الساهر، وإيهاب توفيق، وهانى شاكر، وراغب علامة، وإليسا، وجنات، وأمال ماهر، ومحمد منير، ولطيفة، وسميرة سعيد، ومصطفى كامل.



الملحن محمد ضياء وإلهام خالد