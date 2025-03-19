شكرا لقرائتكم خبر عن منع هيفاء وهبى من الغناء فى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.

وفي بيان رسمي من نقابة الموسيقيين أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن مجلس إدارة النقابة قد قرر منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.



هيفاء وهبي

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن هذا القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى للحفاظ على معايير وضوابط الغناء في مصر، وتعمل على تنظيم الساحة الفنية.

وجاء بنص المذكرة المقدمة للنقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة: "بناءًَ على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 2025/3/16، عدم منح تصريح بالغناء للسيدة هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية".

وفي التفاصيل جاء بالمذكرة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ 2024/12/22 وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة خالد مصطفى حسانين - وشهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 2025/1/5 صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ 2025/1/20 تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الأثنين 2025/1/27 بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبتاريخ 2025/1/27 اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وقررت تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق 2025/2/10 لحضور المشكو في حقها.. وبتاريخ 2025/2/10 اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها. وبناء عليه تم صدور قرار لجنة التحقيقات بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ 2025/3/16".

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد اتخذت قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية، في إطار جهودها لتنظيم الوسط الفني وضمان التزام المطربين بالقوانين والضوابط المهنية.