شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس: ريشه غير من جلدي في قهوة المحطة وأعطاني فرصه لإثبات موهبتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم حسن أبو الروس أنه سعيد جداً بشخصيّة (ريشه) التي يقدمها في مسلسل قهوة المحطة، فالتركيبة التي يظهر بها هذه المرة جديدة تماماً عما سبق وقدمه في كل الأعمال التلفزيونيه، حيث غير من جلده تماماً ويقدم لأول مرة شخصية جادة وتحمل الكثير من الأبعاد والتغيرات النفسية التي تؤثر في أسلوب تعامله مع من حوله.

وقدم أبو الروس التحية للمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال الذي شرح الشخصية بكل تفاصيلها أثناء كتابته لها، فوصف النص بأنه يحمل الكثير من الإبداع والسلاسة والتلقائية، ليأتي المخرج إسلام خيري ليكمل البناء لهذه الشخصية، التي يعدها فرصته الجديدة لإثبات موهبته وقدرته الفنية على التنوع، وتقديم أنماط مختلفة من الشخصيات في المرحلة المقبلة.

يذكر أن مسلسل قهوة المحطة هو بطولة جماعية يشارك فيها حسن أبو الروس إلى جانب النجوم أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وهاله صدقي ورياض الخولي وانتصار وفاتن سعيد ويوسف عثمان واحمد ماجد وغيرهم الكثير.

وكان صُنّاع مسلسل قهوة المحطة قد أعلنوا عن مفاجأة مدوية لجمهورهم، حيث سيتم تنظيم مسابقة ضخمة لاكتشاف القاتل الحقيقى لشخصية مؤمن الصاوى (أحمد غزي) وستكون الجائزة الكبرى مليون جنيه مصرى ستُمنح للفائز المحظوظ الذى ينجح فى كشف الحقيقة قبل عرض الحلقة الأخيرة المسابقة مستمرة حتى ما قبل ختام العمل.