فيلم قصير يوثق كواليس The seven dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 02:56 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنّ فيلم The seven dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز، الذي يُجرى تصويره حاليًا، بدعم من الهيئة وموسم الرياض، سيكون نقلة في الإنتاج السينمائي على مستوى المنطقة بأكلمها، لاسيما في ظل استخدام إمكانيات وتقنيات تُستخدم لأول مرة بالعالم العربي.

12 شهرًا من التحضير والتصوير

تفجير ألفي كيلو مواد متفجرة في أحد المشاهد

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، كواليس هذا الفيلم المرتقب، قائلًا: "مجهود كبير يقوم به كل فريق العمل، وخصوصًا النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد عز، أتابع تقارير الفيلم يوميًا، وتم بالتوازي تصوير فيلم خاص لما وراء الكواليس، يشرح الجهد الكبير الذي بدأ منذ شهر يونيو 2024 إلى شهر مايو 2025، بداية من الفكرة التي خطرت لي عند مشاهدة لوحات للفنان الأمريكي Cassius Coolidge، وكتب السيناريو والحوار الكاتب المبدع محمد الدباح، وبإشراف واستشارة الكاتب الأمريكي Daniel Knauf".وتابع: "خلال الفيلم سيتم في أحد المشاهد تفجير ضخم بوزن 2000 كيلو من مادة Nitram Explosives، من تنفيذ الخبير العالمي Duncan Capp، لتحطيم الرقم القياسي في التفجير في الأفلام بزيادة 30٪ عن الرقم القياسي السابق، والتصوير تم بكاميرات وعدسات Panavision، وسيشارك في الفيلم مجموعة من النجوم العالميين.. سيكون هناك مرحلة ما قبل هذا الفيلم وما بعده في المنطقة".

ميزانية الفيلم تتجاوز 40 مليون دولار

فيلم The Seven Dogs من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين سواء المصريين أو العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، والفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمدالدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3"، ويعد الفيلم الأضخم في تاريخ السينما العربية حيث تصل ميزانيته إلى 40 مليون دولار، حيث يُجرى تصويره بالكامل في استديوهات الحصن Big Time، ومن المُقرر طرحه في وقتٍ لاحق من العام الجاري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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