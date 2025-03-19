مهرجان نجوم الفن والإعلام يكرم هبة الدري عن دورها في أبو البنات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 02:56 مساءً - حصلت الفنانة هبة الدري على تكريم من قبل مهرجان نجوم الفن والإعلام، أفضل دور أول عن دورها في مسلسل "أبو البنات". ونشرت هبة الدري عددًا من الصور وهي تحمل درع التكريم، وعلقت وكتبت: "شكرًا لكم على هذا التكريم وأعتذر عن عدم حضوري لانشغالي بتصوير إعلان المسرحية، شكرًا لمهرجان الفن والإعلام شكرًا للمنتج باسم عبد الأمير على ثقته فيني..وأهدي هذي الجائزة للمخرج المبدع محمد القفاص والكاتب الرائع محمد النشمي ولكل فريق العمل ألف الحمد لله والشكر على نعمه الكثيرة".

تفاعل الفنانون مع تكريم هبة الدري

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تفاعل مع هبة الدري الفنانون والفنانات حيث كتب لها الفنان مشاري المجيبل: "تستاهلين أكثر والله براڤو"، وكتب الفنان عبدالله البلوشي: "تستاهلين أم بدر الغالية"، فيما كتبت الفنانة زينب بهمن: "تستاهلين أم بدر"، أما الإعلامي علي نجم فكتب: "تستاهلين أم بدر"، وكتب المخرج محمد القفاص: "تستاهلين"، أما الفنان أسامة المزيعل فكتب: "تستاهلين يابطلة منتجتي"، وكتب الفنان فهد باسم: "تستاهلين"، أما الكاتبة علياء الكاظمي فكتبت: "تستاهلين حبيبتي هبة الدور وايد حلو وابدعتي فيه ومنها للأعلى"، أما الكاتب محمد النشمي فكتب: "بالمبارك يا فنانة تستاهلين"، أما الفنانة أميرة محمد فكتبت: "مبروك يا حبيبتي".

مسلسل "أبو البنات"

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عمل مسرحي قادم للفنانة هبة الدري

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"، مسلسل تجسد فيه الفنانة هبة الدري شخصية جديدة بالنسبة لها ولأول مرة تقدمها بالدراما الخليجية وهو دور "طقاقة"، وتدور الأحداث حول أب يحاول التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" بالماضي حيث بدَّلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح ليلى لغاية في نفسها وتتوالى الأحداث، والعمل يغلب عليه الطابع الكوميدي، وهو من بطولة الفنانة، إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، شيماء علي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج محمد القفاص، وإنتاج باسم عبد الأمير.كما تستعد خلال عيد الفطر الفنانةلتقديم مسرحية "ريد كاربت" من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بو عبيد، ومن بطولة الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، زينب بهمن، ليالي دهراب، فهد باسم، طلال باسم، بالإضافة إلى آخرين.

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