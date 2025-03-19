تعرفوا إلى 8 حفلات لفعاليات العيد بمناطق المملكة.. وهؤلاء الفنانون سيحيونها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 02:56 مساءً - تحت شعار "فعاليات العيد"، والفرحة تزيد" يُحيي عدد من الفنانين حفلات غنائية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية لمناسبة عيد الفطر، شركة بنش مارك ومن تنظيم ايفنتكوم وإشراف فني من شركة روتانا، وتأتي الحفلات تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

3 حفلات من تنظيم بنش مارك

حفلة في ثاني أيام العيد وسيحييها الفنان خالد عبد الرحمن في القصيم، ونشرت الشركة المنظمه بوستر الحفل وكتبت: "يمر العيد وانت بعيد ولا حتى بطاقة عيد؟، في أولى حفلات عيد الفطر تنتظركم لحظات طربية ساحرة مع مخاوي الليل الفنان خالد عبدالرحمن، ثاني أيام العيد القصيم".

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أما ثالث أيام العيد في الرياض فستكون هنالك حفلة ستحييها الفنانة مي فاروق والفنان نواف الجبرتي، ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل وعلقت وكتبت: "يا ليلة العيد أنستينا وجددتي الأمل فينا، الفنانة مي فاروق والفنان نواف الجبرتي، ضمن فعاليات عيد الفطر، ثالث أيام العيد الرياض".

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أما رابع أيام العيد فستكون حفل العيد في جدة، وسيحيها الفنان تامر عاشور، ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل وكتبت: "حُبك فرحة جنونيّة ‏دَفا وأمان وحِنية، الفنان تامر عاشور، ضمن فعاليات عيد الفطر، رابع أيام العيد شاطئ شيدز درة العروس".

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5 حفلات من تنظيم روتانا

ثاني أيام العيد سيحيي الفنان وليد الشامي والفنانة زينة عماد حفلاً في الخبر بالمطقة الشرقية، ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل وكتبت: "الفنان وليد الشامي والفنانة زينة عماد، يُطلون عليكم ثاني أيام العيد، ضمن فعاليات العيد والفرحة تزيد، الخبر معارض الظهران إكسبو ".

أما ثالث يوم العيد فسيحيي الفنان رابح صقر حفلاً في شقراء، ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل وكتبت: "صقر الأغنية العربية الفنان ‫رابح صقر، يُطل عليكم ثالث أيام العيد، ضمن ‫فعاليات العيد والفرحة تزيد، شقراء مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي".

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أما رابع يوم العيد فسيحيي الفنان راشد الفارس وعايض حفلاً بالرياض، ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل وكتبت: "الفنان راشد الفارس والفنان عايض يُطلون عليكم رابع أيام العيد، ضمن فعاليات العيد والفرحة تزيد، الرياض محمد عبده أرينا".

كما ستكون هنالك حفلة في رابع أيام العيد أيضاً سيحييها الفنان خالد عبد الرحمن في مدينة أبها، ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل وكتبت: "الفنان خالد عبدالرحمن، يُطل عليكم رابع أيام العيد، ضمن فعاليات العيد والفرحة تزيد، أبها مسرح جامعة الملك خالد ".

أما خامس أيام العيد فسيحيي الفنان فهد الكبيسي وسلطان خليفة حفل مدينة أبها ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل وكتبت "الفنان فهد الكبيسي والفنان سلطان خليفة، يُطلون عليكم خامس أيام العيد، ضمن فعاليات العيد والفرحة تزيد، أبها مسرح جامعة الملك خالد".

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أعلنت شركة بنش مارك عن تنظيم ثلاث حفلات لعيد الفطر بثلاث مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية الرياض والقصيم وجدة وهي كالتالي:فيما أعلنت روتانا أنها ستحيي 5 حفلات من تنظيم إيفنتكوم وإشراف فني لروتانا، وهذه الحفلات ستكون بمناطق مختلفة، وهم الرياض، شقراء الخبر، حفلتان في أبها وستكون كالتالي:

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