جمال سليمان يشكر داعميه بعد حملة التخوين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان جمال سليمان عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أكد فيه أن دعمه لسوريا ليس موقفاً شخصياً، بل هو نابع من إيمانه بضرورة الدفاع عن الحقيقة، مشيراً الى أن غالبية السوريين اليوم يشعرون بضغط مماثل بسبب حملات التشكيك والتكذيب.

وعبّر سليمان عن امتنانه لكل مَن دعمه وسانده خلال الأيام الماضية، بعدما تعرّض لحملة هجوم تضمنت التشكيك في وطنيته واتهامات قائمة على الكراهية الطائفية.

وقال جمال سليمان في الفيديو: “بشكر كل الناس اللي وقفت معايا وساندتني وتعاطفت معي خلال الأيام الماضية، لأني تعرضت لحملة هجوم من التشكيك والاتهام والكراهية الطائفية، ودعمكم كان مصدر اعتزاز وفخر لي”.

وأضاف: “ولكن المسألة لا أراها شخصية، بل بمثابة تجمع السوريين للدفاع عن الحقيقة، لأن اليوم غالبية السوريين يشعرون بهذا التجييش القائم على الكراهية والتكذيب، وهذا أعتبره درساً مستفاداً مما مضى”.

وكان جمال سليمان قد كشف أخيراً عن ردود الفعل بعد إعلانه العزم على الترشّح لرئاسة سوريا، حيث قال خلال كلمة ألقاها في الندوة التي نظّمتها لجنة الشؤون العربية في نقابة الصحافة المصرية: “ناس كتير اتصلت بيا من قبائل في سوريا وشجّعوني ولو دخلت الانتخابات وجبت 55 في المئة يبقى نجحت وده إذا ترشّحت، وفي ناس اعترضت وقالوا مش هنقبل بواحد علوي رئيساً لسوريا… وده زعّلني، وهل يُعقل بعد كل هذه الدماء هنشوف بعض بشكلنا الطائفي من جديد؟ ده شيء مؤسف”.