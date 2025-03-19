فنان مصري يستغيث.. وأشرف زكي يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استغاث الفنان المصري مجدي عبد الحليم بالفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، طالباً منه المساعدة في ظل معاناته الصحية والمادية.

وأوضح مجدي عبد الحليم في تصريحات صحافية، أن راتبه بالكاد يغطي إيجار مسكنه، مما يجعله غير قادر على توفير تكاليف علاجه أو دفع مصاريف النقابة لهذا العام.

وأضاف: “بطلب من نقابة المهن التمثيلية تساعدني، لأني تعبت لدرجة إني مدفعتش مصاريف النقابة السنة دي، مش معايا فلوس، ولا معايا أجيب علاجي، مش لاقي أصرف وعندي أولاد”.

وأشار مجدي عبد الحليم الى أنه فكّر في اللجوء الى دار للمسنين هرباً من نظرات الناس وأسئلتهم عن غيابه، قائلاً: “فكرت… هل أسيب عيالي وأروح دار مسنين؟، علشان أهرب من عيون الناس وسؤالهم: أنت فين؟… ارحموني قبل ما يحصل لي حاجة”.

وردّ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تصريحات مجدي عبد الحليم، مؤكداً أن النقابة لم تُقصّر في حق عبد الحليم، ودائماً كانت تسانده وتدعمه في أزماته.

وتحدث أشرف زكي عن أزمة مجدي عبد الحليم، في تصريحات صحافية، فقال: “النقابة لم تُقصّر معك، دائماً كنا نساندك، ولم نتهاون في حقك، وإذا كان لديك أي شكوى فأنا في انتظارك، وشكاوى الفنانين واستغاثاتهم مكانها النقابة وليس مواقع التواصل الاجتماعي”.