نداء عاجل من مؤلفة “لام شمسية” للإعلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت السيناريست مريم نعوم نداءً الى وسائل الإعلام عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”، تطالبهم فيه بالرفق بالطفل علي البيلي، الذي يجسّد دور الطفل “يوسف” الذي يتعرض للتحرّش الجنسي ضمن أحداث المسلسل.

وكتبت مريم نعوم قائلةً: “أنا بكتب البوست ده بصفتي أم مش سيناريست… أرجوكم أرجوكم أرجوكم ماتحمّلوش الطفل بطل المسلسل أكثر من طاقته بالبوستات اللي فيها أسئلة مربكة أو تعليقات بتوصم الشخصية اللي بيلعبها أو تحليلات غير علمية… الطفل ده أشجع من ناس كتير قوي… فأرجوكم نمسك نفسنا شوية عن الرغبة في إننا ننزل بوستات فيها أي تعليقات أو أسئلة ممكن تكون مؤذية حتى لو النية طيبة”.

وتابعت: “لإن الهدف الجماعي أهم بكتير من التعليقات الفردية اللي ضررها هيكون أكبر بكتير من نفعها في اللحظة دي… خاصة إن كل الأسئلة هيتجاوب عليها على مدار الأحداث… لسة ١٣ حلقة”.

ويتناول العمل قضية التحرّش بالأطفال، وذلك من خلال شخصية الطفل “يوسف” نجل “طارق” (أحمد السعدني)، ضمن أحداث المسلسل، والذي يتعرّض للتحرش من “وسام” (محمد شاهين) صديق والده، وتتوالى الأحداث…

مسلسل “لام شمسية” ينتمي الى نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو بطولة الفنانين: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد وعدد من الأطفال، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.