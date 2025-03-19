شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب: فوازير رمضان في التسعينيات كانت مثل القطايف والكنافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة ليلى عز العرب، مقدمة برنامج "نوستالجيا" على قناة الحياة، أن الفوازير في التسعينات في رمضان أساسية مثل القطايف و الكنافة وأن نيللى وشريهان تركوا بصمة كبيرة، والبصمة الكبيرة التي تركها النجم فؤاد المهندس في سلسلة عمو فؤاد، وبوجى وطمطم.

وأضافت ليلى عز العرب: "الضحكة كانت بتطلع من القلب ولما بنفتكر فترة التسعينيات والفوازير بنبستم لأن المحتوى زرع جوانا حب ورمضان كان أول التسعينيات وعد أن القادم أحلى و أن نقدر نوصل للعالم ببساطتنا ونفس الشغف".

انطلق برنامج نوستالجيا على قناة الحياة، وهو البرنامج الذي أعادت به قناة الحياة نوستالجيا زمن الفن الجميل، والذكريات الممتعة مع أجمل لحظات مرت على حياة المصريين، خلال شهر رمضان من خلال برامج ومسلسلات وفوازير وإعلانات شهر رمضان الكريم التي ارتبطت مع الجمهور على مدار سنوات طويلة.

البرنامج من إنتاج المتحدة للإنتاج الفنى وإخراج مصطفي عبد الفتاح وإشراف إسلام عبد الحكيم ومدير البرامج محمد عدلي وكتابة الحلقات تامر عبده أمين وإعداد زياد شاهين ومادة ارشيفية غادة الشعراوي ومراجعة تاريخية أسامة بديع ومدير فريق البحث شريف أسامة.

موسم رمضان هو فترة ذهبية في العالم العربي للإنتاجات التلفزيونية والدرامية، حيث تشهد الشاشات إقبالاً كبيراً من الجمهور على متابعة المسلسلات والبرامج التي تُعرض خلال هذا الشهر الكريم.

وعلى مدار السنوات، قدمت الدراما العربية والبرامج التلفزيونية أعمالاً لا تُنسى، تركت بصمة في ذاكرة المشاهدين، وهو ما تستعرضه ليلي عز العرب من خلال برنامج نوستالجيا على قناة الحياة

برنامج "نوستالجيا" من تقديم الفنانة ليلى عز العرب، على شاشة الحياة، وهو برنامج يتناول فوازير رمضان، وعمو فؤاد راجع يا ولاد، وبكار وغيرها.