فرح الهادي تطل بالزي الليبي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي فرح الهادي على الجمهور بـ الزي الليبي، اذ استعرضت إطلالتها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص نال اعجاب المتابعين.

على صعيد آخر كانت قد احتفلت فرح الهادي، بعيد ميلادها، مع عائلتها، وكشفت عن عمرها.

وشاركت فرح الهادي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وثقت فيه أجواء الاحتفال بهذا اليوم، مع زوجها عقيل الرئيسي وابنيهما آدم ونوح.

وظهرت فرح الهادي في الفيديو وهي تطفئ شمعتها الثلاثين، إذ إنها أتمت الـ 30 عاماً، وتألقت بإطلالة ملفتة بالأحمر.



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