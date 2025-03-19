أنوشكا: الفن ظالم للمرأة.. وعُمري ليس شأنًا عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حوارها ضمن برنامج “أرقام مع النجوم” الذي تقدّمه الإعلامية إيناس سلامة الشواف عبر أثير راديو إنرجي 92.1. كشفت الفنانة أنوشكا بعضاً من أهم الأرقام في حياتها المهنية والشخصية، وتحدثت بصراحة عن تجربتها في عالم الفن وكيفية تعاملها مع بعض القضايا المرتبطة بالمرأة والفنانة.

وبدأت أنوشكا حديثها بالتعبير عن مشاعرها تجاه الفن، مؤكدةً أنه في كثير من الأحيان “ظالم للفنانات”، حيث يصعب عليهن الحصول على فرص متساوية أو مناسبة، خاصةً مع مرور الزمن وتغيّر ملامح الوجه أو ظهور التجاعيد. إذ قالت: “بحمد ربنا على كل مرحلة في عمري، وأشعر إني ما زلت في العشرينات من عمري”.

وأكدت أنوشكا أنها دخلت مجال التمثيل في سنّ صغيرة، حيث كانت في السادسة من عمرها، وذلك من خلال مشاركتها في مسرحية. ومع ذلك، بدأت مسيرتها الفنية بشكل فعلي في سنّ الـ 19، حيث قررت أن تعتمد على نفسها مادياً وتبدأ العمل بشكل مستقل.

وعن سر إخفاء عمرها، أوضحت أنوشكا أنها لا تحب ذكر عمرها، مشيرةً الى أن المجتمع كثيراً ما يحكم على تصرفاتنا بناءً على العمر، وأن هذه النظرة تؤثّر في تعامل الجمهور معها ومع أعمالها.

وفي ما يتعلق بالأجر وترتيب الأسماء على التتر في الأعمال الفنية، قالت أنوشكا: “يهمني رقم الأجر وترتيب الأسامي لأن ده حقي، إلا لو كان العمل يضم عدد كبير من النجوم، مثل مسلسل “غراند أوتيل”، اللي ماكنش اسمي فيه على الأفيش، لكنه حقق نجاح ضخم وحصلت من خلاله على 13 جائزة، وده الأهم بالنسبة لي”.

وتحدثت أنوشكا عن توقيت طرح أعمالها الفنية، موضحةً أنها غالباً ما كانت تختار عرضها في شهر رمضان أو في فصل الصيف، حيث تكون السوق الفنية أكثر نشاطاً، ومشيرةً الى أنها كانت تنتج أعمالها الغنائية بنفسها وتحرص على اختيار التوقيت الأنسب للإصدارات.

وفي ما يخص الأعمال الفنية التي تفضّلها، استبعدت أنوشكا فكرة المشاركة في أعمال الرعب أو الخيال العلمي، قائلةً: “أنا ست واقعية”. وأوضحت أن من أهم الأعمال الدرامية في مسيرتها الفنية، مسلسل “قانون المراغي”، الذي اعتبرته “فاتحة خير عليها”، وكذلك مسلسل “غراند أوتيل” الذي حقق نجاحاً غير متوقع وأثبت مكانتها في الوسط الفني.