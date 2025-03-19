نسرين جواد زاده وبامير بيكين.. قصة حبّ تنتقل من الشاشة إلى الواقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة التركية نسرين جواد زاده ارتباطها بالممثل التركي بامير بيكين، اللذين جمعتهما علاقة حب في أدوار سابقة لهما.

وتحولت العلاقة بين نسرين وبامير إلى علاقة حب حقيقية، بعد أن جسدا شخصيتين واقعيتين في حب بعضهما البعض في مسلسل “رائحة الصندوق”.

وشاركت الممثلة التركية صوراً لها برفقة بيكين من عطلتهما في اليونان، ظهرا فيها بحالة من الرومانسية عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام.

وشاركت نسرين صورة لهما من حفل زفافهما في “رائحة الصندوق”، أرفقتها بتعليق: “بعد قولهم “لن تنجح بيننا”، ها هي علاقة الجوزاء والأسد”.

وتفاعل الجمهور التركي بشكل واسع مع هذا الخبر، معبرين عن إعجابهم بالتناسق بين نسرين وبامير. وجاء في أحد التعليقات: “ثنائي العام، حقاً أكثر ثنائي من المشاهير انسجاماً رأيته منذ فترة طويلة”.