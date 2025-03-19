بعد حديثها عن الحجاب.. حلا الترك تنشد في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حديثها المفاجئ عن تقرّبها أكثر من ربّ العالمين، وبأنها قد ترتدي الحجاب قريباً، شاركت الفنانة حلا الترك متابعيها على “إنستغرام” بفيديو ظهرت فيه وهي تقدّم أنشودة دينية تتوافق مع شهر رمضان.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأنشودة التي قدّمتها الفنانة البحرينية بصوتها الناعم وأسلوبها الهادئ من داخل بيتها وبدون أي مؤثرات صوتية، وبدت في غاية الحماسة والراحة وهي تؤدي الأنشودة الدينية، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أُعجب بصوتها وتغزّل بجماله، متمنين لها المزيد من النجاح في حياتها المهنية.

وأرفقت حلا المقطع المصوّر بتعليق مقتضب كتبت فيه: “واحرمني شري وارزقني خيري… وكلتُكَ أمري كله يا رب العالمين”.

وكانت الفنانة الإماراتية قد روّجت لمسرحية “زين التي لا تخاف” التي تشارك فيها مع النجمة هدى حسين، والتي سيبدأ عرضها في أول أيام عيد الفطر المبارك، لتكون المسرحية ضمن قائمة الأعمال الترفيهية التي تستعدّ لها الكويت خلال أيام العيد، والتي تشمل مسرحيات وحفلات غنائية.

وأرفقت الفيديو بتعليق طريف يحاكي قصة المسرحية، كتبت فيه: “أهلا بوووو سهلا بووووو زينكم لن تغربوووو… تأهبووو… توثبووو… قلوبكم في صدوركم ستضربووو لعرض بووو… ترقبوووو… زين التي لا تخاف… ومعكم لن لن تُغلبوووو… فتح الحجز فاقربوووو… لأشوق عرض اذهبوووو”.