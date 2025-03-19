حمادة هلال يحسم الجدل: هل هناك طلاسم حقيقية في “المداح”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مؤتمر صحافي أُقيم لمناقشة تفاصيل الجزء الخامس من مسلسل “المداح”، تحدّث الفنان حمادة هلال عن الجدل الدائر حول وجود طلاسم حقيقية ضمن أحداث المسلسل، نافياً هذا الأمر.

وقال حمادة إن المسلسل لم يتضمن أي طلاسم حقيقية، وأن فريق العمل كان حريصاً على مراجعة كل التفاصيل المتعلقة بالجوانب الدينية والروحانية. وأضاف: “كان معانا اتنين من شيوخ الأزهر بيراجعوا كل حاجة”.

وجاء تصريح حمادة هذا بعد انتشار تكهنات بأن المسلسل يستعين بطلاسم حقيقية ضمن مشاهد السحر والروحانيات، وهو ما أثار تساؤلات بين المشاهدين حول مدى واقعية هذه المشاهد.

وأعلن حمادة هلال خلال المؤتمر انتهاء سلسلة “المداح” رسمياً وعدم وجود جزء سادس من المسلسل، مؤكداً أن الجمهور شعر بالاكتفاء بهذا القدر من الأحداث، وأنه حان الوقت لإنهاء القصة.

وقال في المؤتمر الصحافي: “اكتفيت من مسلسل “المداح” والجمهور كمان، فمفيش جزء سادس خلاص، وانتهت سلسلة “المداح”، ويا رب نكون قدّمنا عمل يعجب الجمهور”.

يُذكر أن مسلسل “المداح”، حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ عرض جزئه الأول، حيث تناول قضايا الروحانيات والسحر من منظور درامي مشوّق، ما جعله من الأعمال البارزة في الموسم الرمضاني لسنوات متتالية، ومع إعلان نهاية السلسلة، يترقّب الجمهور المشاريع المقبلة لحمادة هلال بعد هذه التجربة الناجحة.