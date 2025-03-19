سيلينا غوميز بين الشهرة والصحة النفسية: رحلة تحديات ونجاحات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على مدار سنوات طويلة، عاشت النجمة العالمية سيلينا غوميز تقلبات حادة بين المرض، العزلة، والعلاقات العاطفية المعقدة. فمنذ تشخيصها بمرض الذئبة عام 2015، ثم الاضطراب ثنائي القطب لاحقاً، أصبحت قصتها مصدر إلهام للعديد من الفتيات اللواتي وجدن في معاناتها مرآة لتجاربهن. في أحد لقاءاتها، صرّحت سيلينا:

“عانيت لسنوات من الأفكار التي تدور في رأسي، وشعرت بالضياع واليأس، حتى تم تشخيصي بثنائي القطب، فحصلت على الإجابات التي كنت أبحث عنها.”

بين الشهرة والصحة النفسية

نشأت سيلينا وهي تكافح من أجل إرضاء الآخرين، خاصة جمهورها الذي اعتبرها قدوة منذ طفولتها في ديزني. وسط هذه الضغوط، اختارت الابتعاد عن الأضواء لفترة، مركزةً على التعافي من القلق والاكتئاب، حتى انفصالها عن جاستن بيبر الذي زاد من معاناتها العاطفية. ومع ذلك، تمكنت من العودة بقوة عام 2021 عبر إطلاق منصة WonderMind للصحة النفسية، التي تهدف إلى توفير الموارد والدعم للأشخاص الذين يعانون من تحديات نفسية.

لكن المنصة لم تكن بمنأى عن الجدل، حيث رأى البعض أنها تستغل شهرة سيلينا لتحقيق النجاح التجاري. إلا أن مراجعات كبرى الصحف العالمية، مثل The New York Times وForbes، أكدت أن المشروع يقدم دعماً حقيقياً لمجتمع الصحة النفسية.

الجمال الحقيقي أم الترويج التجاري؟

لم تكتفِ سيلينا بمبادرة WonderMind، بل أطلقت علامة Rare Beauty، التي تروّج لمفهوم “الجمال الحقيقي” وتعزيز الثقة بالنفس. وعلى الرغم من أن العلامة تدعو إلى التنوع والشمولية، إلا أن هناك من يرى تناقضاً بين هذه الرسالة ومعايير الجمال التي تروج لها صناعة التجميل عموماً. فهل يمكن لماركة مكياج أن تكون أداة لتحرير الجمال، أم أنها تبقى جزءاً من منظومة تجارية ضخمة؟

تناقضات على السوشيال ميديا

رغم دعمها العلني للصحة النفسية، وجدت سيلينا نفسها وسط جدل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في خلافاتها مع هايلي بيبر وكايلي جينر. يرى البعض أن تصرفاتها تتناقض مع رسائلها عن الإيجابية، بينما يعتبرها آخرون إنسانة طبيعية تعكس التحديات اليومية التي نواجهها جميعاً.

“My Mind & Me” – الحقيقة المجردة

في عام 2022، أطلقت سيلينا وثائقي “Selena Gomez: My Mind & Me”، الذي قدّم نظرة صريحة على معركتها مع الصحة النفسية. من خلال مشاهد حصرية ومقابلات مؤثرة، كشف الفيلم عن ضغوط الشهرة وتأثيرها العميق على حياتها الشخصية، كما سلط الضوء على أهمية كسر الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية.

لاقى الوثائقي إشادة واسعة، حيث اعتبره الجمهور رسالة صادقة عن تقبل الذات والتغلب على التحديات النفسية. وأكدت سيلينا من خلاله أنها ليست مجرد نجمة عالمية، بل إنسانة تواجه معركة شخصية، وتسعى لنقل تجربتها للآخرين ليجدوا فيها الإلهام والدعم.

الحقيقة أم التسويق؟

يبقى السؤال مطروحاً: هل سيلينا غوميز حقاً سفيرة للصحة النفسية، أم أن هذه المبادرات مجرد امتداد لعلامتها الشخصية؟ وهل يمكن الفصل بين النية الحقيقية لدعم الصحة النفسية والاستفادة من الشهرة والترويج التجاري؟