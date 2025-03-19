عمرو سعد يثير الجدل بتصريحاته عن “الأجهر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الجمهور يتفاعل مع لقتء النجم عمرو سعد في برنامج “الحكاية” في الاعلامي عمرو أديب، وتأكيده بأن المجوهرات الموجودة في مسلسل “الأجهر” حقيقية وليس مزيفة.

وظهر النجم المصري خلال اللقاء وهو يرتدي سلسلة ماسية ناعمة في رقبها، ما دفع المذيع للتعليق عليها وسؤالها ما إذا كانت حقيقية أم لا، ليجاوبه بالتأكيد على الأمر وقال بعفوية: “أيوا دي ألماس، وفي المسلسل كان عندنا حجر كبير من الماس ارتديته 25 قيراط، ويبلغ سعره 1.8 مليون دولار”.

وبعد سؤاله عن السبب ردّ بطرافة: “أنا حساس كممثل، انا وبمثل شخصية قلت للانتاج اتصرفوا انا لو لبست المجوهرات مزيفة من لؤلؤ الى الماس كله كان من أحسن الأنواع في العالم”، مؤكداً أنه اختار من بين كل المجوهرات سلسلة اللؤلؤ واخدها له.

تفاعل الجمهور مع تعليق عمرو سعد وحديثه عن الألماس وأحداث المسلسل، وتم تداول مقاطعه الخاصة بالألماس والمجوهرات بشكل واسع على “تيك توك”.

وخلال اللقاء، كشف النجم المصري أن “قصة المسلسل مأخوذة عن قصة حقيقية، لشخص في الكونغو وقصته تنفع فيلم، وهو مهووس بالأحجار والألماس ودخل مغامرات رهيبة في الكونغو وكينيا، وتزوج كثيراً”.