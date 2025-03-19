حلا شيحة تشعل الجدل بالحجاب في أول ظهور بعد غياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة حلا شيحة لإثارة الجدل، بعد نشرها صوراً عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” ظهرت فيها بالحجاب، وذلك بعد فترة غياب عن السوشيال ميديا، ما دفع عدداً من الجمهور الى التساؤل عمّا إذا كانت قد تحجّبت من جديد، خاصة بعد تراجعها عن قرار اعتزال الفن، وارتدائها الحجاب، والعودة الى الفن مجدداً، وعلّقت حلا على الصور قائلةً: “القطط في كل مكان”.

وردّت حلا على أسئلة جمهورها حول ارتدائها الحجاب مرة أخرى قائلةً: “والله متشكرة جداً لكلامكم وأصلي جداً وفهماكم جداً وطبعاً بحب الحجاب جداً لأني بحب القرآن جداً وفهمته وفاهمة معانيه ولما كنت 23 سنة وشفت رؤيا يوم القيامة وبعدها شفت إني بقرأ سورة “ياسين” صحيت وبعدها لما قريت القرآن لأول مرة في حياتي كل المعاني وصلت، وكل حاجة في القرآن كلام ربنا واضحة وضوح الشمس”.

يُذكر أن حلا شيحة نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم”، مع الفنانين: خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، ليلى عز العرب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.

وفي السينما، كان آخر أعمالها فيلم “مش أنا”، وهو بطولة الفنانين: تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، صبري عبد المنعم…، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.