أحمد العوضي يرد على الانتقادات: “ما بهمنيش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد النجم أحمد العوضي أنه لا يعلق ولا يهتم كثيراً على الانتقادات التي تطال مسلسل “فهد البطل” والتعليقات التي توجه له بسبب تكراره لنفس الأدوار كل عام.

وردّ العوضي في لقاء مع برنامج Arabwood على منتقديه وقال: “ما بهمنيش، أنا إخواتي كتار أوي في ناس ما بتحبش أحمد العوضي بس أنا ما بزعل من الانتقاد ونا بزعل من أي حاجة مش لازم كل الناس تتفق عليا لازم يبقى عندنا المنطق دا في حياتنا عشان نعيش مرتاحين ومبسوطين”.

وأضاف: ” في واحد بيحبني وفي واحد ما بيحبنيش، واحد معجب بشغلي وواحد ما بيعجبش بشغلي، يهمني في الآخر أن الحشد الواسع بيتفرج على مسلسل أحمد العوضي وبيحب أحمد العوضي”.

وعن تكرار نفس الدور كل عام، أشار إلى أنه “أنا بعمل اللي إخواتي بيطلبوه مني، بيتقال أن العوضي بيعمل الكلام دا بقاله 4 سنين ما كل مرة بينجح أكتر من السنة اللي قبلها”.

ويحقق مسلسل “فهد البطل”نجاحاً كبيراً ضمن السباق الرمضاني، ويشارك العوضي مجموعة من النجوم، مثل ميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي وعصام السقا وآخرين.