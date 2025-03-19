بطل “العبقري” يستكمل تصوير مشاهده في المسلسل رغم إصابته بكسر… شاهدوا الصّور

عاد الممثّل التّركيّ أراس بولوت إينملي، إلى موقع تصوير مسلسل “العبقريّ” إذ استكمل تصوير مشاهده رغم الإصابة الّتي تعرّض لها قبل أيّام.

وتداول جمهور “إينملي” صورة له وهو يصوّر أحد مشاهد المسلسل وكان يضع “الجبيرة” في قدمه.

وكان أراس قد تعرّض لالتواء في قدمه أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في موقع تصوير “العبقريّ” وقد خضع لفحوصات وصور أشعّة ليتبيّن أنّه كان يعاني كسرًا في الكاحل فخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة.

نذكر أنّه يُعرَض للممثّل “أراس بولوت أينملي” حاليًّا مسلسل “العبقريّ” الّذي يروي قصّة مشوّقة تجمع أحداثها بين العبقريّة المتوارثة والانتقام العائليّ، وقد انطلق عرضه على قناة MBC1 في السّادس من اكتوبر الماضي، بالتّزامن مع عرضه في تركيا.

تدور الأحداث حول أب وابنه، كلاهما يتمتّع بدرجة حادّة من الذّكاء، ولكنّ كليهما يسخّر ذكاءه في اتجاه مناقضٍ للآخر. فالشّاب عبقريّ في الرّياضيّات، وقد قدّم اكتشافًا ثوريًّا في أطروحة الدّكتوراه، ويخطّط للسّفر برفقة حبيبته إلى الولايات المتّحدة. أمّا الأب فسخّر قدراته العقليّة الفائقة في حياة الشّرّ، إذ هجر عائلته وولدَيه قبل سنوات طويلة ليتفرّغ كلّيًّا لعالم الجريمة المنظّمة الّتي أسّس فيها امبراطوريّته الخاصّة.