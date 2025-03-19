تطورات في أزمة إعتداء محمد رمضان على طفل

ميرنا وليد - بيروت - رغم مصالحة عائلة الطفلين بعد حادثة اعتذاء ابن الفنان المصري محمد رمضان على طفل اخر لكن يبدو ان عائلة الاخير قررت اخذ الموضوع للنواحي القانونية اذ تقدمت السيدة رولا عبدالله ببلاغ اشارت فيه الى ان ابن رمضان اعتدى على ابنها عمر محمد، الطالب في الصف السادس الابتدائي في مدرسة غرين لاند الدولية.

وكشفت تفاصيل الحادثة التي أدت الى اصابة ابنها بحسب كلامها بكدمات واحمرار في خدّه الأيسر مشيرا الى ان محمد رمضان كان حاضرا ولم يتدخل لمنع ابنه من ضرب ابنها. تلقت الجهات المعنية إخطاراً حول الواقعة من اللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث، الذي أشار إلى تقديم البلاغ من قبل السيدة رولا. وتم تكليف العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، بمتابعة التحقيقات في القضية. وعلى اثر التطورات الاخيرة، تم تحرير محضر رسمي وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.