نور علي وخالد شباط حديث الجمهور بعد مشهدهما الحميم في "البطل" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الممثلان السوريان نور علي وخالد شباط حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهدهما الحميم في مسلسل "البطل". وضمن أحداث المسلسل تكون الضيعة التي يتواجدان فيها تحت القصف اما مريم فتهرب الى خطيبها مروان وتقضي معه ليلة رومانسية . واعتبر كثر ان المشهد غير خادش للحياء وتم تصويره بطريقة مراعية للمشاهد العربي اما البعض استفر من فكرة قضاء ثنائي ليلة حميمة في وقت ان الناس تموت وان كل من حولهما يتعرض للقصف العشوائي.

وبين معارض ومؤيد، استطاع الثنائي ان يتصدر الترند والسوشيل ميديا.

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