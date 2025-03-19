ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية الليدي غاغا جدلا واسعا، خلال مشاركتها في حفل I Heart Radio Music Awards للجوائز الموسيقية، بظهورها بشكل مختلف ومتغير.

وظهرت غاغا على السجادة الحمراء بالحفل، بفستان أسود قصير وضيق أبرز نحافتها المفرطة بعد خسارتها للوزن ما أثار التساؤلات حول سبب نحافتها بهذا الشكل.

وفستان غاغا جاء من مجموعة Stella McCartney لخريف وشتاء 2025، تميز بأكتاف عريضة مع مع حركة الحمّالات البارزة عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، تركت غاغا شعرها الأسود القصير منسدلا على كتفيها، وطبّقت مكياجاً قوياً، أبرز تغيّر شكلها وملامح وجهها بعد نحافتها.

كانت هذه تفاصيل خبر الليدي غاغا تحدث جدلا واسعا بتغير شكلها ونحافتها المفرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.