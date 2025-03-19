بعد حديثها عن ارتداء الحجاب.. حلا الترك بخطوة لافتة في رمضان!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقدّم أنشودة دينية تتوافق مع شهر رمضان.



وظهرت حلا في الفيديو من داخل بيتها، وهي تقدم الأنشودة الدينية بصوتها وأسلوبها الهادئ بدون أي مؤثرات صوتية.

وأرفقت حلا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "واحرمني شري وارزقني خيري... وكلتُكَ أمري كله يا رب العالمين".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بصوتها وجمالها، كما أشادوا بخطوتها بالإنشاد في هذا الشهر الفضيل.

وكانت حلا قد فاجأت متابعيها سابقا بحديثها عن تقرّبها أكثر من ربّ العالمين، وبأنها قد ترتدي الحجاب قريباً.