سعر مجوهرات عمرو سعد الماسية يحدث جدلا

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل المصري عمرو سعد، جدلا واسعا بحديثه عن مجوهراته في مسلسل "الأجهر" وسعرها الخيالي.

وفي التفاصيل، ظهر عمرو سعد في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب، وهو يرتدي سلسلة ماسية ناعمة في رقبته، ليسأله أديب عما إذا كانت حقيقية أم لا، ليجاوبه بالتأكيد على الأمر، إذ قال: "أيوا دي ألماس، وفي المسلسل كان عندنا حجر كبير من الماس ارتديته 25 قيراط، ويبلغ سعره 1.8 مليون دولار".

وعند سؤاله عن السبب قال: "أنا حساس كممثل، انا وبمثل شخصية قلت للانتاج اتصرفوا انا لو لبست المجوهرات مزيفة من لؤلؤ الى الماس كله كان من أحسن الأنواع في العالم"، وأشار إلى أنه اختار من بين كل المجوهرات سلسلة اللؤلؤ واخدها له.

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