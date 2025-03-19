شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى هيكل كبير المطاريد فى مسلسلى حكيم باشا وفهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

يجسد الفنان حمدى هيكل شخصية كبير المطاريد فى الجبل خلال مسلسلين يتم عرضهما خلال موسم دراما رمضان الجارى 2025، وذلك فى مفارقة لافتة، بظهوره بنفس الشخصية خلال عملين يعرضان فى نفس الموسم، من اختلاق تصرفات كل شخصية فى العملين وكذلك مساحة وتأثير الدور يختلف من عمل عن الآخر.

الفنان حمدى هيكل يلعب شخصية جارحي كبير المطاريد خلال أحداث مسلسل حكيم باشا، ويعد جارحي زراع حكيم (مصطفى شعبان) الأيمن والذى يعول عليه في العديد من الأمور أبرزها حماية المغارة الموجودة في الجبل والتي بداخلها الآثار والمومياوات الأثرية وكذلك الأموال التي لا تعد ولا تحصى، وفى نفس الوقت جارحي هو حما حكيم المتزوج من ابنته صفا (هاجر الشرنوبى).



حمدى هيكل فى مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبى، يارا قاسم، ميدو عادل، سلوى عثمان، فتوح أحمد، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، سارة نور،هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى.

ثانى الأعمال التى يظهر فيها حمدى هيكل بشخصية كبير المطاريد فى شهر رمضان الجارى 2025، هو مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، حيث بلعب دور شرشابى الذى يستعين به غلاب (أحمد عبد العزيز) هو ورجاله من أجل الهجوم على منزله، وذلك من أجل التخلص من شقيقه حماد أحمد العوضى الأب، وبعد مرور السنوات يتوب عن الإجرام لكن يتخلص منه غلاب لدفن سر قتل شقيقه معه.



حمدى هيكل من مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، حمزة العيلى، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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