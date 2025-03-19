نقابة المهن الموسيقية في مصر تصدر قراراً بمنع هيفا وهبي من الغناء على أراضيها

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان المصري مصطفى كامل، قراراً بمنع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية،بعد الشطوى التي رفعها مدير أعمالها السابق، خالد مصطفى حسانين المعروف بـ"خالد التهامي" وهو عضو في النقابة.



وبعد التحقيقات التي قامت بها النقابة وبحثها حول القرار في جلسة مجلس إدارة النقابة المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2025، أصدرت بياناً أعلنت فيه قرارها بمنع هيفا وهبي.

أشار البيان أنه في 22 كانون الاول/ديسمبر 2024،قدم المدعو خالد التهامي الشكوى ضد هيفا وهبي، وتم تحديد جلسات للتحقيق معها وكان من المفترض ان تكون الاولى في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن هيفا لم تحضر ثم تم تحديد جلسة أخرى في 10 شباط/فبراير لكنها أيضاً لم تحضر.

وبموجب كل ما حدث، أصدرت لجنة التحقيقات قرارها وتم اعتماده من مجلس إدارة النقابة في 16 اذار/مارس 2025.