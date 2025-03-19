ميرنا وليد - بيروت - طبعت أدواره في العديد من الأعمال التي قدمها سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، وبات إسمه على الساحة فارض نفسه بموهبته ودراسته وخبرته، فهو الممثل إيلي متري.
سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر أجرت لقاءً عفوياً مع الممثل إيلي متري فتطرق إلى أمر يخص بداية مسيرته، وتحدث عن الفرق بين المشاركة في مسلسل معرب وغير معرب، كما تحدث متري عن الممثلة الشهيرة سلافة معمار، وعن أصعب دور قدمه في مسيرته وأسباب هذه الصعوبة.
تفاصيل اللقاء مع الممثل إيلي متري في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر إيلي متري : هذا أصعب دور قدمته في مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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