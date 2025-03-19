إيلي متري : هذا أصعب دور قدمته في مسيرتي

ميرنا وليد - بيروت - طبعت أدواره في العديد من الأعمال التي قدمها سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، وبات إسمه على الساحة فارض نفسه بموهبته ودراسته وخبرته، فهو الممثل إيلي متري.



سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر أجرت لقاءً عفوياً مع الممثل إيلي متري فتطرق إلى أمر يخص بداية مسيرته، وتحدث عن الفرق بين المشاركة في مسلسل معرب وغير معرب، كما تحدث متري عن الممثلة الشهيرة سلافة معمار، وعن أصعب دور قدمه في مسيرته وأسباب هذه الصعوبة.

تفاصيل اللقاء مع الممثل إيلي متري في الفيديو المرفق: