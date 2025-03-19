هل تشترط ستيفاني عطالله الحصول على نفس أجر نادين نسيب نجيم؟

ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله ضيفة وضحة على الممثل المصري رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز إيلون مصر". وخلال الحلقة سألها ان كانت تطلب ان لا يقل أجرها عن أجر الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الاعمال التي تعرض عليها لترد ان الموضوع غير صحيح وانها تطلب الاجر بحسب العمل المعروض عليها. كما اشارت ان القبلة بـ "مليون" وتحدثا عن مشهد القبلة الذي قدمته في مسلسل الكريستال وسألها كم مرة كرراه وقالت" عدناه مرتين او تلاتة وخطيبي عندو ثقة فيي"

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