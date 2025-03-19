الشائعات تلاحق ميريل ستريب ومارتين شورت

ميرنا وليد - بيروت - تلاحق الشائعات الممثلة الأميركية ميريل ستريب والممثل الأميركي مارتين شورت مؤخراً بالرغم من كونهما أصدقاء منذ مدة طويلة.
ورداً على الشائعات أعلنت ستريب أن علاقتهما ليست عاطفية وهما أصدقاء مقربين فقط . وقد أصبحت صداقتهما علنية بعد مشاركتهما في فيلم معاً Only Murders in the Building. ولاحظ المتابعون أن الكيمياء جمعت بينهما بشك واضح على الشاشة.
ولوحظ تتبع الصحافة أخبارهما ومشاركاتهما في الحفلات وحرصهما على الجلوس بالقرب من بعضهما وقد حضرا الى حفل Golden Globe Award معاً والضحك الذي بدا على وجهيهما.
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