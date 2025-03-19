شكرا لقرائتكم خبر عن على السبع: التحضير لشخصية مروان صعبة ووالدتى شاركتنى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الشاب على السبع عن كواليس مسلسل أثينا وشخصيته التى قدمها خلال أحداث المسلسل، ومشاركة والدته التصوير معه فى المسلسل.

قال الفنان على السبع: "كواليس المسلسل رائعة وكلنا مع بعض نأكل ونحضر المشاهد مع بعض، اتعلمت أعمل فيديوهات تيك توك من الشباب، أصعب مشهد ليا في الحلقة الخامسة عشر وأتمنى أنال إعجاب الجمهور، والشخصية إبعادها صعبة وبها مشاعر كثيرة".

وتابع: "ذاكرت للشخصية واستعديت لها كثيرا لأنها لم تكن سهلة والتحضير لها صعب، ومشاهد مروان الشخصية التي أقدمها في المسلسل وأنا أتحدث مع والدتى، هي أمى في الحقيقة وفعلا في أمريكا لما قرأت الورق عرضت عليهم أن والدتى تقدم الدور وبالفعل أخذته وكانت من أحلى المشاهد، وطول الوقت كانت النجمة ريهام حجاج تعطيني نصائح أكثر عن مهنة التمثيل ودور الفنان في الوسط وكيف يعمل و يطور من نفسه ويحترم المهنة".

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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