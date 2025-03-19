شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات نشيد يوسف تصف علاقته بـ وسام فى مسلسل لام شمسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الطفل على البيلى أو يوسف من مسلسل لام شمسية الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، المأساة التى يتعرض لها من خلال كلمات النشيد الذى حفظه، والذى جاءت كلماته كالتالى: "لام شمسية ولام قمرية واحدة نقولها وواحدة خفية، القمرية زى ما هى، زى الباب والعين والقلب، والشمسية متخبية زى السر وزى الذنب، والقمرية لام منطوقة موجودة فى كل الأحوال، والشمسية لام مسروقة مش كل المكتوب يتقال".

وكما جاء فى كلمات النشيد: "الشمسية متخبية زى السر وزى الذنب"، هذه هى الحالة التى يعيشها مع صديق والده وسام أو النجم محمد شاهين خلال أحداث مسلسل لام شمسية، حيث تجمعهما علاقة سرية، لا يعلم عنها أحد، ومع بدأ اكتشافها يختار يوسف الصمت.

مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، سعيد سلمان، فاتن سعيد، ماريو حداد، يارا جبران، الطفل على البيلى، والعمل فكرة وإشراف 8على الكتابة مريم نعوم وسيناريو وحوار مريم نعوم وراجية حسن وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسى للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدى إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

وتعود أمينة خليل بـ مسلسل لام شمسية إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها فى "طرف ثالث" الذى تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة فى موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة فى بطولة عمل درامى، أو تتصدر بطولة مسلسل.

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