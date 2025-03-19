شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 3.. شفعات تأمر حسبو بإعادة إمام وتهدده بالطرد من عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجئ حسبو "محمد محمود" باتصال من المعلمة شفعات "غادة عبد الرازق" وهو جالس مع ابنته ليرد عليها في حالة اضطراب ولا يجيبها عن المكان الذي يختفي فيه كل يوم ثلاثاء ثم تخبره بأنه إن لم يعود اليوم ومعه الدكتور إمام "يوسف عمر" ثم تقوم بطرده من عمله هو الآخر.

وعاد حسبو إلى شفعات سريعا ليخبرها بأنه لم يعثر على إمام حيث أنه لا يعلم رقم هاتفه ولا توجد أي صلة بينهما ليصل إليه ولكنه طمأنها أنه من المؤكد سيعود من أجل الحصول على محتوياته في الغرفة ثم ينصرف.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية، شهدت تعريف حسبو "محمد محمود"، إمام البلتاجي "يوسف عمر" بشفاعات "غادة عبد الرازق"، وأخبره بأنها السيدة التي كان يسكن في منزلها.

وطلبت شفاعات تجهيز الغرفة الموجودة في السطوح، ليقطن بها الدكتور إمام. وطلب مدبولي "طارق النهرى" من زوج ابنته حامد "محمود حافظ"، أن يتصالح مع شفاعات. وتمنى مدبولي أن ترضى عنه شفاعات، وتعلم أنه لا يتزوجها بسبب المصلحة. وتعجب إمام البلتاجي "يوسف عمر" من أن شفاعات "غادة عبد الرازق" صاحبة المنزل الكبير، كانت تقطن في غرفة بسطح المنزل. وأخبره حسبو "محمد محمود"، أن المنزل والمحلات وكل ما تملك كانوا ملك المعلم سلامة، وكان أرمل ويربى ابنه حامد، وحسبو أتى بشفاعات لتخدم عنده بالمنزل، إلا أنه وقع في حبها، وتزوجها، وعندما تنمرد ابنه، خاف، وتنازل عن كل املاكه لشفاعات، ثم مات، وأصبح هي الكل في الكل.

والتقى الدكتور إمام "يوسف عمر"، بسلوى "داليا شوقى"، بكلية الطب. واعتذرت سلوى، بكثرة الأسئلة التي توجهها له، وقدمت الشكر له بعد تقديمه يد المساعدة. ووجهت سلوى لإمام دعوة للغداء في منزلها.

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