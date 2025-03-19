شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير مسلسل قهوة المحطة ومسابقة المليون جنيه ما زالت مستمرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجهة المنتجة لمسلسل قهوة المحطة، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، مجموعة من فيديوهات كواليس تصوير مشاهد المسلسل، أولهم بين خالد أحمد صالح وحسن أبو الروس والمخرج إسلام خيري، والثاني جمع بين انتصار والفنان الشاب عمر شريف بدر والمخرج إسلام خيري أيضا.

وكان المسلسل قد استطاع التربع على قمة محركات البحث والتريند منذ إذاعة أولى حلقاته، وتتواصل مسابقة المسلسل التي تقدم مليون جنيه لمجموعة من الفائزين الذين يستطيعون معرفة من قتل مؤمن الصاوي.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل قهوة المحطة، المذاع عبر قناة "ON"، شهدت استجواب المقدم عمر"، الفنان أحمد خالد صالح، "كرم"، الفنان ياسر الزنكلوني، وزوجته، بعد اتهامهما في مقتل "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، لمشاهدتهما يهربان قبل الجريمة بلحظات.

وبيّنا في التحقيقات أن حالتهما صعبة ويمدان أيديهما للشحاتة أمام قهوة المحطة لتربية أطفالهما الأربعة. وصل "الصاوي"، الفنان علاء مرسي، والد "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، إلى قسم الشرطة وبمقابلة المقدم عمر"، الفنان أحمد خالد صالح، ويطلب منه إلقاء نظرة أخيرة على جثة ابنه. ووافق المقدم عمر من والد مؤمن الصاوي إلقاء نظرة على ابنه بعد وصول تقرير الطب الشرعى حتى يتم القبض على الجاني.

وتذكرت "شروق" الفنانة فاتن سعيد، آخر لقاء لقها مع حبيبها "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، على محطة قطار رمسيس بالقاهرة للاشتراك في معهد التمثيل. وشهد اللقاء بينهما والحديث عمن سرقه في المحطة، وأعطت له مبلغا من المال ورفض المبلغ منها، وطلبت منه الذهاب إلى المنزل لأن والدها "أبو شروق"، يعنفها.

واستجوب المقدم "عمر" الفنان أحمد خالد صالح، "الصاوي"، الفنان علاء مرسى، في مقتل ابنه "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، هل هناك ثأر بين أحد ولجيب عليه لا يوجد أي ثأر مع أحد.

وكشف "الصاوي"، أن ابنه الأول توفي بسبب دهسه القطار، والآخر " مؤمن الصاوي لقى مقتله بعد أن ذهب إلى مصر للاشتراك في معهد التمثيل ولقى مقتله.

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