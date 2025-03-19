شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 4.. هل توافق زينب على طلبات زوجها دون نقاش مقابل المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 3، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بقيام "أسامة" نيقولا معوض بتقديم عرض على زوجته "زينب" ياسمين صبري بأنه سيعطيها مالا كثيراً مقابل عدم اعتراضها على أى شىء يطلبه منها، فهل ستشهد الحلقة 4 من المسلسل رضوخها للمال مقابل فعل أى شىء يريده؟

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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