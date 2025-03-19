شكرا لقرائتكم خبر عن قهوة المحطة الحلقة 4.. ابتسام تكشف حقيقة الخلاف بينها وبين مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مدام ابتسام "غادة طلعت" خلال الحلقة الرابعة من مسلسل قهوة المحطة، حقيقة الخلاف بينها وبين مؤمن "أحمد غزي"، أثناء استجواب المقدم عمر موافي "أحمد خالد صالح" لها.

وكشفت ابتسام عن أنها كانت تجلس مع الملك "رياض الخولي" وأثناء جلستهما، وصلت رسالة على هاتفه، وأكد لها أن تلك الرسالة خاصة بمؤمن، وبعد أن عرض الرسالة على مؤمن، أكد أنها من شروق صديقته، إلا أن ابتسام لم تصدق ذلك، ووجهت إهانات كبيرة لمؤمن، وهو ما سجله في مذكراته.

كما كشفت أنها زوجة الملك في السر، لأنها خشت إعلان الزواج حتى لا يعترض أبنائها وحتى لا يتم وقف معاشها.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل قهوة المحطة، المذاع عبر قناة "ON"، شهدت استجواب المقدم عمر"، الفنان أحمد خالد صالح، "كرم"، الفنان ياسر الزنكلوني، وزوجته، بعد اتهامهم في مقتل "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، لمشاهدتهم في الهروب قبل الجريمة بحلظات.

وبينوا في التحقيقات أن حالتهم صعبة ويمدوا أيديهم للشحاتة أمام قهوة المحطة لتربية أطفالهم الأربعة. وصل "الصاوي"، الفنان علاء مرسي، والد "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، إلى قسم الشرطة وبمقابلة المقدم عمر"، الفنان أحمد خالد صالح، ويطلب منه القاء نظرة أخيرة على جثته. ويطلب المقدم عمر من والد مؤمن الصاوي بألقاء نظرة على ابنه بعد وصول تقرير الطب الشرعى حتى يتم القبض على الجاني.

وتذكرت "شروق"، الفنانة فاتن سعيد، بآخر لقاء لقها مع حبيبها "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، على محطة قطار رمسيس بالقاهرة للاشتراك في معهد التمثيل. وشهد اللقاء بينهما والحديث عن من سرقه في المحطة، وأعطت له مبلغ من المال ورفض المبلغ منها، وطلبت منه الذهاب إلى المنزل لأن والدها "أبو شروق"، يعنفها.

واستجوب المقدم "عمر"، الفنان أحمد خالد صالح، "الصاوي"، الفنان علاء مرسي، في مقتل ابنه "مؤمن الصاوي"، الفنان أحمد غزي، هل هناك ثأر بين أحد ولجيب عليه لا يوجد أي ثأر مع أحد.

وكشف "الصاوي"، أن ابنه الأول توفي بسبب دهسه القطار، والأخر " مؤمن الصاوي لقى مقتله بعد أن ذهب إلى مصر للاشتراك في معهد التمثيل ولقى مقتله.

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